৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ, প্রার্থী ৫৭০

৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ৫-৮ অক্টোবর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫৭০ প্রার্থী অংশ নেবেন।
সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাসুমা আফরিন (ক্যাডার) স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষায় সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে সাধারণ ক্যাডারের ৫৭০ জন রেজিস্ট্রেশন নম্বরধারী প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা নির্ধারিত তারিখ ও সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।
পিএসসির প্রধান কার্যালয় ঢাকার আগারগাঁওয়ে এ পরীক্ষা নেওয়া হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা নির্ধারিত অনলাইন ফরম কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।
কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত অনলাইন ফরম কাগজপত্রসহ মৌখিক পরীক্ষার ৩০ মিনিট পূর্বে জমা দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট সব সনদ বা কাগজপত্রসহ বিপিএসসি ফরম-১ মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে জমা দিতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হবে এবং তিনি মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।