খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা ২ জানুয়ারি

খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২ জানুয়ারি অধিদপ্তরের ২৫ ক্যাটাগরির ১ হাজার ৭৯১টি শূন্যপদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে তৃতীয় পর্যায়ে অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে নিয়োগের বাছাই পরীক্ষা (এমসিকিউ) অনুষ্ঠিত হবে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির অন্য পদের পরীক্ষা পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তী পরীক্ষার সময়সূচি খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।
গত শনিবার (২০ ডিসেম্বর) অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. আফিফ-আল-মাহমুদ ভূঁঞা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। ২০২৩ সালের ৮ আগস্টের এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি চলতি বছরের ৯ মার্চ পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি হিসেবে প্রকাশিত হয়।
পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ৯ মার্চ পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আলোকে তৃতীয় পর্যায়ে অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা ২ জানুয়ারি সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ঢাকা মহানগরীর আজিমপুর গভর্নমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও ইডেন মহিলা কলেজকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। এতে আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্য থেকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের যথাসময়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ করা হয়েছে।
প্রার্থীরা ২৪ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারছেন। প্রার্থীদের আবশ্যিকভাবে প্রবেশপত্রের রঙিন কপি প্রিন্ট করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে কোনো সমস্যা হলে হটলাইনে ০১৭১০৮৮২৯৫৬ (অফিস চলাকালে) যোগাযোগ করা যাবে। জটিলতা এড়ানোর লক্ষ্যে শেষ তারিখের জন্য অপেক্ষা না করে দ্রুততার সঙ্গে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।