রেলওয়ের নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ রেলওয়ের উপসহকারী প্রকৌশলীর ১১ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৫১৬ জন প্রার্থী। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর পিএসসির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) দিলাওয়েজ দুরদানা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। উপসহকারী প্রকৌশলী পদের মধ্যে রয়েছে স্টোর, বিদ্যুৎ, মেকানিক্যাল বা ট্রেন এক্সামিনার বা ড্রইং, ওয়ে, ওয়ার্কস, ব্রিজ, এস্টিমেটর, সিভিল ড্রইং, সিগন্যাল বা টেলিকমিউনিকেশন, এস্টেট ও মেরিন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক প্রচারিত ২০১১ ও ২০২৩ সালের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আওতায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ রেলওয়ের উপসহকারী প্রকৌশলীর (১০ম গ্রেড) ১১ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ পরীক্ষার ভিত্তিতে বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণ করে প্রার্থীদের বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সাময়িকভাবে মনোনয়ন দিয়েছে।
নিয়োগের আগে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রার্থীর সব সনদ, ডকুমেন্টস ও কাগজপত্রের সত্যতা যাচাইপূর্বক নিশ্চিত হয়ে চূড়ান্ত নিয়োগ প্রদান করবে।
পিএসসি কর্তৃক সাময়িকভাবে মনোনীত প্রার্থীদের পরবর্তী সময়ে কোনো যোগ্যতার বা কাগজপত্রাদির ঘাটতি ধরা পড়লে ওই প্রার্থীর সাময়িক মনোনয়ন বাতিল বলে গণ্য হবে। তা ছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে প্রার্থীকে ফৌজদারি আইনে সোপর্দ করা যাবে।