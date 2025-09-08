১১ পদে চাকরি দেবে পরমাণু শক্তি কমিশন

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনে সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১১টি শূন্য পদে মোট ৪১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩১ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ৪ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে।
পদের নাম: প্রিন্সিপাল মেডিকেল অফিসার।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (ডিপ্লোমা/ এমএসসি/এমফিল)।
বেতন: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।
পদের নাম: সিনিয়র মেডিকেল অফিসার।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর (ডিপ্লোমা/এমএসসি/ এমফিল/এমডি/পিএইচডি) ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম: সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: পিএইচডি ডিগ্রিসহ এমএস/ এমফিল ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম: সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যালে প্রথম শ্রেণির ডিপ্লোমা।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: জুনিয়র এক্সপেরিমেন্টাল অফিসার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি ও এইচএসসির যেকোনো একটিতে প্রথম বিভাগ।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট-১।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি (বিজ্ঞান) অথবা ৬ মাসের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটসহ এসএসসি (বিজ্ঞান)।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: টেকনিশিয়ান-১।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি (বিজ্ঞান) অথবা ৬ মাসের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটসহ এসএসসি (বিজ্ঞান)।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে ২য় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট-২।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি (বিজ্ঞান) অথবা ৬ মাসের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটসহ এসএসসি (বিজ্ঞান)।
বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: টেকনিশিয়ান-২।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি (বিজ্ঞান) অথবা ৬ মাসের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটসহ এসএসসি (বিজ্ঞান)।
বেতন: ৯,৭০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস অ্যাসিস্টান্ট-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
চাকরি, সরকারি চাকরি, নির্বাচিত চাকরি