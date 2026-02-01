ম্যানেজার থেকে কোচ হয়ে উঠবেন যেভাবে

মানুষ তখনই বিকশিত হয়, যখন তাদের শেখার এবং উন্নতির সুযোগ দেওয়া হয়। একটি দলের সদস্যদের সম্ভাবনা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাতে কোচিং মানসিকতা ও পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর। তবে ‘ম্যানেজার’ থেকে ‘কোচ’ হওয়া সহজ নয়। অনেক ম্যানেজারের প্রথাগত শক্তি এবং অভ্যাস কোচিং মানসিকতার সঙ্গে মিল নাও হতে পারে। দৈনন্দিন কাজের চাপের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন এবং ম্যানেজারিয়াল পদ্ধতি পরিবর্তন করা চ্যালেঞ্জিং হলেও সম্ভব।
ম্যানেজার থেকে কোচে রূপান্তর মানে কখনো কখনো গাইড বা পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করা। একজন ভালো কোচ তাঁর দলের সদস্যদের আগ্রহ, উৎসাহ ও ক্ষমতা বোঝেন, তাঁদের সফল হতে সাহায্য করেন এবং প্রয়োজনমতো সমর্থন দেন। তবে সাংগঠনিক বাধার সঙ্গেও মোকাবিলা করতে হতে পারে, কারণ সীমিত সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত কোচিং সব সময় প্রশংসিত হয় না।
আদেশ দেওয়ার প্রবণতা কমান
ম্যানেজার হিসেবে নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষমতা হয়তো আপনাকে শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু এটি মাঝে মাঝে নেতিবাচক প্রভাবও ফেলতে পারে। একজন মার্কেটিং ডিরেক্টর দ্রুত সমস্যা সমাধান করতে পছন্দ করেন। তিনি আশা করেন, তাঁর কর্মীরা পরামর্শ অনুযায়ী কাজ শুরু করুক। কিন্তু এতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কর্মীরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে আগ্রহ হারান এবং যাঁরা নিজ উদ্যোগে কাজ করতে চান, তাঁরাও বাধাগ্রস্ত বোধ করেন।
কোচিং হলো একটি খোলা প্রক্রিয়া। সমাধান সরবরাহের পরিবর্তে বিকল্প ও লক্ষ্য অন্বেষণ করতে সাহায্য করুন। প্রশ্ন করার মাধ্যমে তারা তাদের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পায়। আপনার দল হয়তো সেই সমাধান খুঁজবে না, যা আপনি পছন্দ করতেন। তবে আপনার সহায়তায় তারা এমন একটি সমাধান বের করতে পারবে, যা আপনার সমাধানের চেয়ে সমান বা ভালো। যখন তারা সমাধানের অনুমতি পাবে, তখন কাজের সঙ্গে আরও সম্পৃক্ত থাকবে এবং চমৎকার ফল বয়ে আনবে।
ব্যক্তিগত বিষয়গুলোর জন্য প্রস্তুত থাকুন
কোচিংয়ে বুদ্ধিমত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন কোচকে প্রয়োজন হয় তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ এবং ধৈর্য। এতে কর্মীরা তাঁদের শক্তি ও দুর্বলতা বুঝতে পারেন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারেন। কোচিং সম্পর্কের মধ্যে ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, জীবনধারা বা আচরণ-সংক্রান্ত আলোচনা হতে পারে। এই ধরনের বিষয় সংবেদনশীলতার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারা জরুরি।
কোচিং কর্মী ও সংস্থার জন্য লাভজনক
অনেকে মনে করেন, কোচিং সময়ের অপচয়। ২০১৪-১৫ সালের গ্লোবাল লিডারশিপ ফোরকাস্ট অনুযায়ী, কেবল ২৫ শতাংশ ম্যানেজার তাঁদের কর্মীদের পরিচালনার চেয়ে বেশি সময় কোচিং, যোগাযোগ ও সৃজনশীলতা উদ্দীপনায় ব্যয় করেন। প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে, যেখানে সীমিত সম্পদের মধ্যে সময়সীমা পূরণ করতে হয়, কোচিং এক বিলাসিতা মনে হতে পারে। এমনকি প্রক্রিয়াভিত্তিক পদ্ধতিতে ফল আনার চেষ্টা নিয়েও নেতিবাচক মনোভাব থাকতে পারে। তবুও সংস্থার মধ্যে কোচিং উদাহরণ স্থাপন করে দেখানো গেলে, এটি কার্যকর প্রমাণিত হয়।
কোচিং বৃদ্ধি করে কর্মী সম্পৃক্ততা
ভালো কোচ কর্মীর কাজের মান উন্নত করতে এবং সমর্থনমূলক সংস্থা সংস্কৃতি তৈরি করতে সাহায্য করেন। যত্ন প্রদর্শন কর্মী সম্পৃক্ততার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মানুষ প্রায়ই নতুন কিছু করার সময় তাদের বিশ্বাসযোগ্য কোচের কাছে যায়। শেখার প্রক্রিয়া নতুন সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে এবং কর্মীদের আরও সম্পৃক্ত করে।
সম্পৃক্ত ও উদ্দীপিত কর্মীরা সংস্থার উৎপাদনশীলতা ও প্রভাব বাড়ায়। যাঁরা কোচিং করেন তা নিশ্চিত হতে পারেন যে মূল্যবান কর্মীরা সংস্থার সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাজ করতে ইচ্ছুক থাকবেন। কোচিং শুধু কর্মী উন্নয়নের মাধ্যম নয়; এটি সংস্থার শক্তি ও উদ্ভাবনী শক্তি বাড়ানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল।
ম্যানেজার থেকে কোচে রূপান্তর হলো একটি সচেতন প্রক্রিয়া। আদেশ কমানো, ব্যক্তিগত দিক বুঝে সমর্থন করা এবং কোচিং উদাহরণ স্থাপন করা—এই তিনটি মূল ধাপ অনুসরণ করে আপনি আপনার দলের সম্ভাবনা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারেন। সংস্থা এবং ব্যক্তির উন্নয়নের জন্য কোচিং মানসিকতা হলো অপরিহার্য।
সূত্র: ডিসিই, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি