ব্যাংক এশিয়ার স্মল বিজনেস বিভাগে চাকরি, নেই বয়সসীমা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। বেসরকারি ব্যাংকটির স্মল বিজনেস বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। বুধবার (২১ জানুয়ারি) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: হেড অব প্রোডাক্ট এন্ড বিজনেস ট্রান্সফরমেশন, (স্মল বিজনেস)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষেয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: এসএমসি ব্যাংকিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

