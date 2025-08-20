হোম > চাকরি > ব্যাংক

লিগ্যাল অফিসার নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটিতে ‘লিগ্যাল অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৮ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: লিগ্যাল অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এলএলবি/এলএলএম।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৬ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

সীমান্ত ব্যাংকে চাকরি, ৩৮ বছরেও আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকের ডাটা অ্যানালিটিক্স বিভাগে চাকরির সুযোগ

ব্যাংক এশিয়ায় চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

অফিসার পদে কর্মী নেবে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক

৩০ জন কর্মী নেবে ওয়ান ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

৫৫ হাজার টাকা বেতনে ব্যাংকে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে ব্র্যাক ব্যাংক, চলছে আবেদন

কর্মী নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, বেতন ৩৬ হাজার টাকা

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, আবেদন শেষ ১৬ আগস্ট

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার পদে চাকরি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা