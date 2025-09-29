তথ্যপ্রযুক্তি পরামর্শক নেবে অগ্রণী ব্যাংক, ৬০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির একটি পদে ১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা সরাসরি, ডাকযোগে অথবা ই–মেইলের মাধ্যমে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: সার্বক্ষণিক তথ্যপ্রযুক্তি পরামর্শক (মহাব্যবস্থাপক সমমান), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এর মধ্যে ৪ বছর সিনিয়র পদে কাজের অভিজ্ঞতা আবশ্যক।
বয়সসীমা: ৪৫–৬০ বছর।
চুক্তির মেয়াদ: ২ বছর (তবে সন্তোষজনক পারফরমেন্স সাপেক্ষে নবায়নযোগ্য)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারিত হবে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা সরাসরি বা ডাকযোগে আবেদনপত্র পাঠানোর পাশাপাশি সফট কপি ই-মেইলও করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত সনদ, অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র ও সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবি সংযুক্ত করতে হবে। আবেদনপত্র ডাকযোগে পাঠানোর পর আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত আনুষঙ্গিক কাগজপত্র স্ক্যান করে সফট কপি gmadmin@agranibank.org ঠিকানায় ই-মেইলে অবশ্যই পাঠাতে হবে।
ডাকযোগে আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: ‘মহাব্যবস্থাপক, এইচইআর প্ল্যানিং, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড অপারেশনস ডিভিশন, অগ্রণী ব্যাংক পার্টনারশিপ, প্রধান কার্যালয়, ৯/টি, দিলকুশা বা/এ, মতিঝিল, ঢাকা’।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি