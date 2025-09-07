হোম > চাকরি > ব্যাংক

প্রিমিয়ার ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১৫ সেপ্টেম্বর

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটিতে ‘চিফ অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসার (সিএএমসিএলও)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: চিফ অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসার (সিএএমসিএলও)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

