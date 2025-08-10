হোম > চাকরি > ব্যাংক

কর্মী নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, বেতন ৩৬ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক 

ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে ‘কাস্টমার সার্ভিস অফিসার (টেলার)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: কাস্টমার সার্ভিস অফিসার (টেলার)

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। স্নাতকে সিজিপিএ ৪ স্কেলে ন্যূনতম ৩ থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: দেশের যে কোনো স্থানে।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বেতন: প্রবেশনকালীন (৬ মাস) ৩৬,০০০ টাকা। প্রবেশনকাল শেষে ৪৫,০০০ টাকা হবে। বেতন ছাড়াও ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৬ আগস্ট, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

