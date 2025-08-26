হোম > চাকরি > ব্যাংক

যমুনা ব্যাংকে চাকরি, ৫২ বছর হলেও আবেদন করতে পারবে

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকটি চিফ হিউম্যান রিসোর্সেস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসার (সিএইচআরও) পদে একাধিক জনবল নিয়োগ দেবে। ২১ আগস্ট থেকেই আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: চিফ হিউম্যান রিসোর্সেস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসার (সিএইচআরও)

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়/

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএস (এইচআরএম)/এমবিএ/স্নাতকোত্তর থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: এইচআর আধুনিক সিস্টেম পরিচালনায় দক্ষতা

অভিজ্ঞতা: ২০ বছর

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)

বয়সসীমা: ৪৫ থেকে ৫২ বছর

কর্মস্থল: ঢাকা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৫

