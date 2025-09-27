হোম > চাকরি > ব্যাংক

ফ্রেশারদের কাজের সুযোগ দিচ্ছে ইস্টার্ন ব্যাংক, বেতন ৩১ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটির কার্ডস অ্যাকুইজিশন (কার্ড সেলস) বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটরাও এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ট্রেইনি অফিসার, (কার্ডস অ্যাকুইজিশন, কার্ড সেলস)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: মাইক্রোসফট অফিসে (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট) দক্ষতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: ৩১,০০০ টাকা।

সুযোগ-সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৫ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

