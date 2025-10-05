কর্মী নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটির ক্রেডিট ডকুমেন্টেশন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ অক্টোবর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার টু সিনিয়র ম্যানেজার, (ক্রেডিট ডকুমেন্টেশন)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: ব্যাংকিং সফটওয়্যার ব্যবহারে দক্ষ।
অভিজ্ঞতা: ৩ থেকে ৭ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধথি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।