ঢাকায় নিয়োগ দেবে সীমান্ত ব্যাংক, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘অফিসার-অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজারের (অফিসার-প্রিন্সিপাল অফিসার)’ শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

পদের নাম: অফিসার-অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার (অফিসার-প্রিন্সিপাল অফিসার), প্রোকিউরমেন্ট।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ৩-৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকেত হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ৩০-৪০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: বেতন ছাড়াও নির্বাচিত প্রার্থীদের আরও একাধিক সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

