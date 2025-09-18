হোম > চাকরি > ব্যাংক

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকরি, ৫২ বছরেও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটির হেড অব রিটেইল ব্যাংকিং পদে একাধিক জনবল নিয়োগ দেবে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: হেড অব রিটেইল ব্যাংকিং (এসএভিপি-ইভিপি)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১৬ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ৫২ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ অক্টোবর ২০২৫।

