ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে ব্র্যাক ব্যাংক, চলছে আবেদন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটির ‘অফিসার/অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজারের’ শূন্য পদে একাধিক কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
পদের নাম: অফিসার/অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার, (সাইবার থ্রেট ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড এসসিও, ইনফরমেশন সিকিউরিটি)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা স্নাতক (ইনফরমেশন সিকিউরিটি/সাইবার সিকিউরিটি/সিএস/আইটি)।
অভিজ্ঞতা: ১-৪ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি