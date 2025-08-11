হোম > চাকরি > ব্যাংক

ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে ব্র্যাক ব্যাংক, চলছে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটির ‘অফিসার/অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজারের’ শূন্য পদে একাধিক কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

পদের নাম: অফিসার/অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার, (সাইবার থ্রেট ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড এসসিও, ইনফরমেশন সিকিউরিটি)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা স্নাতক (ইনফরমেশন সিকিউরিটি/সাইবার সিকিউরিটি/সিএস/আইটি)।

অভিজ্ঞতা: ১-৪ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

