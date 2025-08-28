হোম > চাকরি > ব্যাংক

ইউসিবি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১০ সেপ্টেম্বর

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি)। ব্যাংকটিতে ‘সাব ব্রাঞ্চ ইনচার্জ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৫ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সাব ব্রাঞ্চ ইনচার্জ।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ০২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে চাকরি, এখনই আবেদন করুন

যমুনা ব্যাংকে চাকরি, ৫২ বছর হলেও আবেদন করতে পারবে

ইসলামী ব্যাংকে চাকরি, এসএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকে চাকরি, নারী-পুরুষ উভয়ই আবেদন করতে পারবে

ফিন্যান্স অফিসার নিয়োগ দেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকে চাকরি, ৫০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

৩১ হাজার টাকা বেতনে ব্যাংকে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

যমুনা ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, ৫২ বছরেও করা যাবে আবেদন

অফিসার নিয়োগ দেবে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক

জনতা ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ৯ সেপ্টেম্বর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা