ওয়ান ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদনের বয়স ৪০ বছর

চাকরি ডেস্ক 

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ান ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংকটি হেড অব এসএমই বিজনেস পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আবেদন করা যাবে আগামী ১১ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: হেড অব এসএমই বিজনেস (এসভিপি-এসইভিপি)

পদসংখ্যা: ১টি

যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি

অন্যান্য যোগ্যতা: বাণিজ্যিক ব্যাংকিং, বাণিজ্য পরিষেবা, স্থানীয় নিয়মকানুন এবং এসএমই ব্যাংকিং শিল্পের সাথে যোগাযোগ সম্পর্কে ভালো জ্ঞান। এমএস

অফিস, যেমন, ওয়ার্ড, এক্সেল, আউটলুক, পাওয়ারপয়েন্ট ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান এবং অনুশীলন থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ১০ থেকে ১২ বছর

বয়সসীমা: ৪০ থেকে ৫৫ বছর

কর্মস্থল: ঢাকা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১১ অক্টোবর ২০২৫

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

