অভিজ্ঞতা ছাড়াই ৫০ হাজার টাকা বেতনে সিটি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সিটি ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৯ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, (ডিজিটাল ব্যাংকিং)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: নিয়োগপ্রাপ্ত ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজাররা প্রাথমিকভাবে ‘সিনিয়র অফিসার (SO)’ পদে যোগদান করবেন। এ সময় তাদের জন্য থাকবে ৬ মাসের লার্নিং অ্যাটাচমেন্ট, যেখানে মাসিক বেতন ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। লার্নিং অ্যাটাচমেন্ট সফলভাবে সম্পন্ন করার পর বেতন কাঠামোয় পরিবর্তন আনা হবে। তখন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন বৃদ্ধি পেয়ে ৬৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হবে।
সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, চিকিৎসা ভাতা, মোবাইল বিল, ক্রেডিট কার্ড সুবিধা, সাপ্তাহিক ২টি ছুটি, বীমা, গ্র্যাচুইটির ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।