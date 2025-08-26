আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে চাকরি, এখনই আবেদন করুন

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি খাতের ইসলামী শরিয়াহভিত্তিক পরিচালিত বাণিজ্যিক ব্যাংকটির আইসিটি বিভাগ অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার (এসইও-পিও) পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আজ ২৪ আগস্ট থেকেই আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার (এসইও-পিও)
বিভাগ: আইসিটি
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: সিআই/সিডি পাইপলাইন স্থাপন এবং পরিচালনায় দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ৪ থেকে ৭ বছর
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫