আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে চাকরি, এখনই আবেদন করুন

চাকরি ডেস্ক 

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি খাতের ইসলামী শরিয়াহভিত্তিক পরিচালিত বাণিজ্যিক ব্যাংকটির আইসিটি বিভাগ অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার (এসইও-পিও) পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আজ ২৪ আগস্ট থেকেই আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার (এসইও-পিও)

বিভাগ: আইসিটি

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: সিআই/সিডি পাইপলাইন স্থাপন এবং পরিচালনায় দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ৪ থেকে ৭ বছর

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর

কর্মস্থল: ঢাকা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

