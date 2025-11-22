৯ ব্যাংক ও ২ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত ৯টি ব্যাংক ও ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সমন্বিতভাবে ‘সিনিয়র অফিসার (সাধারণ)’ পদে মোট ১ হাজার ৫৫৪টি শূন্য পদে অনুষ্ঠেয় প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৫ ডিসেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
গত বৃহস্পতিবার বিএসসিএসের পরিচালক মিজানুর রহমান আকন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আবেদনকারীদের মধ্যে থেকে যোগ্য প্রার্থীদের পরীক্ষা আগামী ৫ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ১৯ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ২ ঘণ্টাব্যাপী লিখিত পীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের কনটেন্ট ও নম্বর বিভাজন উল্লেখ রয়েছে।
এমসিকিউয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য ১ নম্বর প্রদান এবং প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য .২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম ও আসনবিন্যাস বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ-সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে (https://erecruitment.bb.org.bd) যথাসময়ে অবহিত করা হবে। সুশৃঙ্খলভাবে কেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ এবং চেকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ১ ঘণ্টা আগে পরীক্ষার্থীদেরকে কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে।
পরীক্ষা শুরুর পর কোনো প্রার্থী কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে না। এক্ষেত্রে বিলম্বে উপস্থিতির কোনো অজুহাতই গ্রহণযোগ্য হবে না। ১ কপি প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো ধরনের কাগজ, বই, মানিব্যাগ, বোতল, মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, ইলেকট্রনিক কার্ড, ডিজিটাল বা স্মার্ট ওয়াচ বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না।
পরীক্ষা চলাকালে উল্লিখিত কোনো কিছু পাওয়া গেলে কিংবা কোনো ধরনের অসদুপায় অবলম্বনের চেষ্টা করলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হবে এবং দায়িত্বপালনরত ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রবেশপত্রে কোনোরূপ খসড়া বা কোনো কিছু লেখা যাবে না। পরীক্ষার সময় প্রার্থীদের উভয় কান দৃশ্যমান রাখতে হবে।