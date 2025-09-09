আইসিটি বিভাগে কর্মী নেবে মধুমতি ব্যাংক, আবেদন অনলাইনে

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধুমতি ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক এ ব্যাংকটির আইসিটি ডিভিশনের (ইও-পিও) শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ সেপ্টেম্ব থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আইসিটি ডিভিশন, (ইও-পিও)।
পদসংখ্যা: ১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ৪ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।