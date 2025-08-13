হোম > চাকরি > ব্যাংক

৩০ জন কর্মী নেবে ওয়ান ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ান ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটির রিটেইল লিয়াবিলিটি বিজনেস বিভাগ ট্রেইনি সেলস অফিসার/সেলস অফিসার পদে কর্মী নিয়োগ নেবে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ট্রেইনি সেলস অফিসার/সেলস অফিসার

বিভাগ: রিটেইল লিয়াবিলিটি বিজনেস

লোকবল নিয়োগ: ৩০ জন

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান

অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদনপক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত জানতে বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ২৯ আগস্ট ২০২৫

সম্পর্কিত

৫৫ হাজার টাকা বেতনে ব্যাংকে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে ব্র্যাক ব্যাংক, চলছে আবেদন

কর্মী নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, বেতন ৩৬ হাজার টাকা

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, আবেদন শেষ ১৬ আগস্ট

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার পদে চাকরি

পূবালী ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

৯৯৭ পদের প্রবেশপত্র সংগ্রহ শেষ হচ্ছে আজ

মেঘনা ব্যাংকে ৪ জেলায় নিয়োগ, আবেদন করুন এখনই

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকরি, ৪৫ বছরেও আবেদনের সুযোগ

ল অফিসার নেবে প্রাইম ব্যাংক, নিয়োগ ঢাকায়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা