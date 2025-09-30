হোম > চাকরি > ব্যাংক

মধুমতি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধুমতি ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটির ট্রেজারি ফ্রন্ট অফিস (অফিসার - ইও) বিভাগ এএলএম ডেস্ক পদে জনবল নিয়োগ দেবে। অনলাইনে আবেদন করা যাবে আগামী ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: এএলএম ডেস্ক

বিভাগ: ট্রেজারি ফ্রন্ট অফিস (অফিসার - ইও)

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি

অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস এক্সেলে দক্ষতা; আর্থিক মডেলিং এবং ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন সরঞ্জামগুলোর সাথে পরিচিতি, ব্যাংকিং পণ্য, সুদের হারের ঝুঁকি এবং তরলতা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর

কর্মস্থল: ঢাকা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ অক্টোবর ২০২৫

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

ব্যাংক এশিয়ায় চাকরি, ২১ বছর হলেই করা যাবে আবেদন

ওয়ান ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদনের বয়স ৪০ বছর

তথ্যপ্রযুক্তি পরামর্শক নেবে অগ্রণী ব্যাংক, ৬০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

ওয়ান ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

ফ্রেশারদের কাজের সুযোগ দিচ্ছে ইস্টার্ন ব্যাংক, বেতন ৩১ হাজার টাকা

দুই ব্যাংকের নিয়োগ পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু

মধুমতি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

অফিসার পদে ব্যাংক এশিয়ায় চাকরি, আবেদন শেষ ২৭ সেপ্টেম্বর

ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক

১২ কর্মী নেবে মেঘনা ব্যাংক, নিয়োগ ৮ জেলায়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা