বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার পদে চাকরি

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। দেশের অন্যতম বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানটি ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। গত ৪ আগস্ট বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমান। অথবা স্নাতকোত্তর/এমবিএ ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন (ফুলটাইম)।

প্রার্থীর ধরন: নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসভিত্তিক।

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থান।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ আগস্ট, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

