আল্লাহর সাহায্য লাভের ২ দোয়া

জীবন চলায় বিপদ বা সমস্যা কখনো বলে আসে না। যেকোনো মুহূর্তে মানুষ কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে। অনেক সময় আমরা দিশেহারা হয়ে পড়ি, ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। কিন্তু ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে—কীভাবে বিপদে ধৈর্য ধরে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হয়।
পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমরা নামাজ ও সবরের (ধৈর্য) মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা করো।’ (সুরা বাকারা: ১৫৩)
১. লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ
যেকোনো বিপদ বা অসহায় অবস্থায় এই দোয়া পড়া অত্যন্ত কার্যকর। হাদিসে একে জান্নাতের অন্যতম গুপ্তধন বলা হয়েছে।
আরবি: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ
উচ্চারণ: লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।
অর্থ: আল্লাহর সহযোগিতা ছাড়া কোনো ভালো কাজের দিকে এগিয়ে যাওয়ার এবং মন্দ কর্ম থেকে ফিরে আসার সামর্থ্য নেই। (সহিহ্ মুসলিম: ৬৭৫৫)
২. হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল
কিয়ামতের ভয়াবহ বর্ণনা শুনে সাহাবিরা ভীত হলে রাসুল (সা.) তাঁদের এই দোয়া পড়তে বলেন:
আরবি: حسبُنا اللَّهُ ونعمَ الوَكيلُ على اللَّهِ توَكَّلنا
উচ্চারণ: হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল, আলাল্লাহি তাওয়াক্কালনা।
অর্থ: মহান আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধানকারী। আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম। (জামে তিরমিজি: ২৪৩১)
ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা রাষ্ট্রীয় যেকোনো দায়িত্ব পালনে অথবা বিপদে মুষড়ে না পড়ে আল্লাহর শিখিয়ে দেওয়া এই দোয়াগুলো পড়া উচিত। মুমিন হিসেবে আমাদের বিশ্বাস—আল্লাহর সাহায্য থাকলে যেকোনো বড় বাধা অতিক্রম করা সম্ভব।