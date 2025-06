আশুরায় মাতমের সূচনা হয় যেভাবে

শিয়া লেখক আমির আলী শিয়া তার ‘স্পিরিট অব ইসলাম’ বইয়ে সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন, ‘Muiz ud-dowla also instituted the yeum-i-aashura, the day of mourning, in commemoration of the martyr-dom of Hussain and his family on the plains of kerbela. ’ (মুইজ-উদ-দৌলা কারবালার সমতল ভূমিতে হুসাইন ও তার পরিবারের শহিদদের স্মরণে মহররমের ১০ম দিনকে শোকের দিন হিসেবে ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।)

