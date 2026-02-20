হোম > ইসলাম

তারাবি নামাজের নিয়ম ও ফজিলত

মাহমুদ হাসান ফাহিম 

নামাজ আদায় করছেন মুসল্লিরা। ছবি: সংগৃহীত

তারাবি শব্দটি তারবিহা শব্দের বহুবচন। যা বিশ্রাম, স্বস্তি, শান্তি ও প্রশান্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়। রমজান মাসে এশার নামাজের পর যে ২০ রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদা নামাজ আদায় করা হয়, তাকে তারাবি বলা হয়। (আল কামুসুল ফিকহ)

যেমন ছিল নবীজি (সা.)-এর সেহরি ও ইফতার

হাদিসে এসেছে, রাসুল (সা.) বলেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করেছেন আর আমি তোমাদের জন্য তারাবির নামাজ বিধিবদ্ধ (সুন্নত) করেছি; অতএব যে ব্যক্তি ইমানের সঙ্গে সওয়াবের আশায় রমজানের দিনে রোজা রাখবে আর রাতে তারাবির নামাজ আদায় করবে, তার অতীতের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।’ (সুনানে নাসায়ি)

রমজান মাসের সুন্নতগুলোর অন্যতম হলো এই তারাবির নামাজ। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি ইমানের সঙ্গে সওয়াবের আশা নিয়ে রমজান মাসে তারাবির নামাজ পড়বে, তার অতীতের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।’ (সহিহ্ বুখারি)

হজরত আবুজার গিফারি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে তারাবি নামাজ পড়বে, ইমাম প্রস্থান করা পর্যন্ত (জামাতের নামাজ সমাপ্ত করবে) তার কিয়ামুল লাইল (রাত জাগার সওয়াব পূর্ণরূপে) লিখিত হবে।’ (জামে তিরমিজি)।

পবিত্র মক্কা ও মদিনা শরিফে সাহাবায়ে কেরামের সময় থেকে ২০ রাকাত তারাবি খতমে কোরআনসহ জামাতের সঙ্গে পড়া হয়। কেউ যদি জামাতে ২০ রাকাত তারাবি পূর্ণ না করে চলে যায়, তার খতম পূর্ণ হয় না। তারাবির ২০ রাকাত নামাজ সুন্নতে মুআক্কাদা। পুরুষের তারাবির নামাজ মসজিদে জামাতের সঙ্গে আদায় করা সুন্নত। তারাবির নামাজে কোরআন খতম করাও সুন্নত। নারীদের জন্যও ২০ রাকাত তারাবি সুন্নত।

রমজানে গুনাহের ক্ষমা চাওয়ার গুরুত্ব

হজরত ইয়াজিদ ইবনে রুমান (রহ.) বলেন, হজরত উমর (রা.)-এর যুগে মানুষ ২৩ রাকাতের (৩ রাকাত বিতরসহ তারাবি নামাজ) মাধ্যমে রাত জাগত। (মুআত্তা ইমাম মালিক)

ইসলামে শুরুর লগ্ন থেকে পরম্পরাগতভাবে উম্মতের এই আমল চলে আসছে। ২০ রাকাত তারাবির মধ্য দিয়ে ২৭ দিনে পবিত্র কোরআন খতম করা হয়। যাঁরা কোরআন তিলাওয়াত করতে জানেন না কিংবা ব্যস্ততার কারণে কোরআন খতম করা সম্ভব হয় না, তাঁদের জন্য পবিত্র রমজান মাসে ২০ রাকাত তারাবির মাধ্যমে এই সুযোগ লাভ হয়।

লেখক: মাদ্রাসাশিক্ষক টঙ্গী, গাজীপুর

সম্পর্কিত

রমজান মহাপ্রাপ্তির মনোহর আয়োজন

মক্কার নীরব রাতে এক অলৌকিক জন্ম

মাতৃভাষার প্রতি নবী (সা.)-এর ভালোবাসা ও আমাদের করণীয়

কায়রোর অলিগলিতে রমজান বরণের আয়োজন

ফরজ গোসল না করে কি সেহরি খাওয়া যাবে?

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.): উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

রাবেয়া বসরি: আল্লাহর প্রেমে আত্মনিবেদিত আধ্যাত্মিক নক্ষত্র

যেমন ছিল নবীজি (সা.)-এর সেহরি ও ইফতার

ইবরাহিম (আ.) ও নমরুদের ঐতিহাসিক ঘটনা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা