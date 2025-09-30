হোম > ইসলাম

ওজনে কম দিয়ে ধ্বংস হয়েছিল যে জাতি

ইসলাম ডেস্ক 

ছবি: সংগৃহীত

পারস্যের অন্তর্গত মাদইয়ান শহরের অধিবাসীরা একসময় ছিল অত্যন্ত খারাপ ও অত্যাচারী। তাদের অসংখ্য অপরাধের মধ্যে প্রধান ছিল ওজনে কম দেওয়া। তারা জিনিসপত্রের পুরো মূল্য আদায় করত, কিন্তু পরিমাণে কম দিত। এ ছাড়া তারা জাল মুদ্রা তৈরি করে সমাজে সমস্যা সৃষ্টি করত, চুরি, ডাকাতি ও লুটপাট করত এবং দেব-দেবী ও মূর্তির পূজা করত।

এই পথভ্রষ্ট জাতিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে আল্লাহ তাআলা হজরত শোয়াইব (আ.)-কে নবী হিসেবে পাঠান। তিনি হজরত হুদ (আ.)-এর বংশধর ছিলেন, যদিও কেউ কেউ তাঁকে হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর পুত্র মাদইয়ানের বংশধর বলে মত দেন। হজরত শোয়াইব (আ.)-এর কণ্ঠ ছিল উচ্চ এবং ভাষা ছিল অত্যন্ত সুন্দর।

নবীর দাওয়াত ও অবাধ্যতা

হজরত শোয়াইব (আ.) মাদইয়ান জাতিকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাতে লাগলেন এবং তাদের যাবতীয় অপরাধের জন্য উপদেশ দিতে লাগলেন। তিনি বললেন, ‘তোমরা জিনিসের যে পরিমাণ মূল্য আদায় করো, সে পরিমাণ জিনিস দেবে। তোমরা যদি ওজনে কম দাও, তাহলে তোমাদের ওপর আল্লাহর গজব আসবে।’ এই উপদেশ শুনে সামান্য কিছু লোক ইমান আনলেও বেশির ভাগ মানুষই পথভ্রষ্ট ও খারাপ পথে রয়ে গেল। তারা নবীকে উপহাস করে বলল, ‘হে শোয়াইব, তোমার কথা কেন আমরা শুনব? তুমি আমাদের রাজা-বাদশাহ নাকি?’

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ওজনে কম দেওয়ার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ‘তোমরা মাপে পূর্ণমাত্রায় দেবে; যারা মাপে কমতি করে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না এবং তোমরা ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়। লোকদের তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিয়ো না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে ফিরো না এবং তোমরা ভয় করো তাঁকে, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, তাদের সৃষ্টি করেছেন।’ (সুরা শুআরা: ১৮১-১৮৪)

কোরআনের গল্প: নবী আইয়ুব (আ.)-এর অবিশ্বাস্য ধৈর্য

ভয়াবহ পরিণতির সতর্কবার্তা

অবাধ্য মাদইয়ান জাতিকে হজরত শোয়াইব (আ.) বললেন, ‘তোমরা নুহ (আ.)-এর জাতি, কওমে লুত, আদ জাতি ও সামুদ জাতির ঘটনাগুলো স্মরণ করো। অন্যায়-অপরাধ করার কারণে আল্লাহ তাদের ভয়াবহ গজব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তোমরা এখন তওবা করে আল্লাহর প্রতি ইমান এনে খাঁটি ধর্ম গ্রহণ করো।’

কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে তাঁকে ভয় দেখাতে শুরু করল, ‘তোমাকে আমরা বারবার নিষেধ করেছি, এ ধরনের বাজে কথা আমাদের কাছে বলতে আসবে না। তুমি কিছুতেই বিরত হচ্ছ না। আবার তোমাকে সাবধান করে দিলাম, এমন কথা বললে তোমার অকালে মৃত্যু হতে পারে।’

তাদের এমন অবাধ্যতায় হজরত শোয়াইব (আ.) নিরাশ হয়ে পড়লেন।

ঋণ পরিশোধের এক অবিশ্বাস্য ঘটনা

আল্লাহর গজব ও মাদইয়ানের ধ্বংস

এমন সময় ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) এসে হজরত শোয়াইব (আ.)-কে জানালেন যে, আল্লাহ তাআলা অচিরেই তাঁর অবাধ্য কওমের প্রতি গজব নাজিল করবেন। তিনি যেন তাঁর অনুসারী ১ হাজার ৭০০ মুমিন বান্দা নিয়ে দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে চলে যান।

জিবরাইলের পরামর্শ শুনে শোয়াইব (আ.) তাঁর পরিবার ও মুমিনদের নিয়ে দেশ ত্যাগ করেন। তখন মাদইয়ান জাতির লোকজন উপহাস করে বলল, ‘তোমরা আমাদের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছ?’ জবাবে হজরত শোয়াইব (আ.) বললেন, ‘আমরা পালাচ্ছি না, বরং আল্লাহর নির্দেশেই দেশ ত্যাগ করছি। কেননা এ দেশে আল্লাহর গজব আসবে।’

সুরা ইয়াসিনে বর্ণিত ইন্তাকিয়া জনপদের বিস্ময়কর ঘটনা

এ কথা শুনে তারা হাসাহাসি করতে লাগল এবং গজবকে ‘ফাঁকা ভয়’ বলে উড়িয়ে দিল।

হজরত শোয়াইব (আ.) যেদিন দেশ ত্যাগ করলেন, এর পরদিন ভোরে আল্লাহর গজব এসে উপস্থিত হলো। ঘরবাড়ি, পথঘাট—সবকিছু আগুনের উত্তাপে দাঁড়ানোর অযোগ্য হয়ে পড়ল। লোকজন ঘরে টিকতে না পেরে দৌড়ে মাঠে গেল। তখন আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি শুরু হলো। সবশেষে ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) এত জোরে হাঁক দিলেন যে, সেই গর্জনে লোকজন কেঁপে উঠে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল এবং সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল।

আমাদের শিক্ষা

মাদইয়ান জাতির ধ্বংসের এ ঘটনা আমাদের জন্য এক বড় শিক্ষা। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে আমাদের দেশে ও বিদেশে বহু ব্যবসায়ী অবৈধ ও হারাম ব্যবসা করছেন। তাঁরা ওজনে কম দিচ্ছেন, সিন্ডিকেট করে ঠকাচ্ছেন এবং নকল পণ্য সরবরাহ করছেন। বাজারে মাছ ও গোশত ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বহু দোকানদার মাপে কম দিচ্ছেন ও বিভিন্ন ধরনের জালিয়াতি করছেন।

কোরআনে আস্থা রেখে আল্লাহর মেহমান হয়েছিলেন যাঁরা

এসব হারাম ব্যবসায়ীর জন্য আল্লাহর কঠোর হুঁশিয়ারি রয়েছে। আল্লাহ বলেন, ‘মন্দ পরিণাম তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে তারা পুনরুত্থিত হবে সেই মহান দিনে, যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ জগৎসমূহের রবের সম্মুখে।’ (সুরা মুতাফ্ফিফিন: ১-৬)

লেখক: মাওলানা সাইফুল ইসলাম সালেহী, ইসলামবিষয়ক গবেষক

