ইমাম জাহাবি: হাদিস শাস্ত্রের প্রবাদ পুরুষ

ইসলামি ইতিহাস ও হাদিস শাস্ত্রের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রহরী শামসুদ্দিন আজ-জাহাবি (রহ.)। তাঁর কলম থেকে ঝরে পড়েছে বিশুদ্ধ ইলমের ঝরনাধারা। তিনি একাধারে হাফেজে হাদিস, মুহাক্কিক ইতিহাসবেত্তা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষক ও কালজয়ী জীবনীকার। তাঁর প্রখর মেধা ও প্রজ্ঞাদীপ্ত কাজ আজও বিশ্বব্যাপী ইসলামিক স্কলারদের পথ দেখায়।

জন্ম ও শৈশব

৬৭৩ হিজরি সনে সিরিয়ার দামেশকে ইমাম জাহাবি (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই তাঁর শৈশব-কৈশোর অতিবাহিত হয় এবং ইলমের অদম্য স্পৃহা তাঁকে জ্ঞানচর্চায় নিমগ্ন করে। হিজরি ৭৪৮ সনে এই মহান মনীষী দামেশকেই ইন্তেকাল করেন।

ইলমি পিপাসা ও দেশ-বিদেশ সফর

নববী ইলমের তৃষ্ণা মেটাতে তিনি কেবল দামেশকেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিনি চষে বেড়িয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত। তাঁর সফরকৃত উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো হলো:

  • বালবেক, ক্রিপলি ও হিমস।
  • মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়া।
  • রামাল্লাহ, জেরুজালেম ও তাবুক।
  • পবিত্র মক্কা মুকাররামা।

এসব সফরে তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আলেম ও শায়খদের সান্নিধ্য লাভ করেন, যা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘মুজামুশ শুয়ুখিল কাবির’-এ বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের চোখে ইমাম জাহাবি (রহ.)

হাদিস, ইতিহাস ও রিজাল শাস্ত্রের (বর্ণনাকারীদের মান যাচাই) ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক কিংবদন্তি। বিজ্ঞজনদের বক্তব্যেই তাঁর বিশালত্ব ফুটে ওঠে:

  • হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন, ‘আমি জমজমের পানি পান করেছি এই নিয়তে, মুখস্থবিদ্যায় যেন আমি ইমাম জাহাবি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি।’
  • ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, ‘হাদিসের শায়খ ও হাফেজগণ তাঁকে জ্ঞানচর্চার চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে গণ্য করেছেন।’
  • হাফেজ সুয়ুতি (রহ.)-এর মতে, হাদিস ও রিজাল শাস্ত্রে সারা বিশ্বের মানুষ যাদের কাছে ঋণী, ইমাম জাহাবি তাদের অন্যতম।
কালজয়ী রচনাসম্ভার

ইমাম আজ-জাহাবি (রহ.)-এর প্রতিটি গ্রন্থই যেন একটি জ্ঞানের মহাসাগর। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ হলো:

  • ১. সিয়ারু আলামিন নুবালা: মহান ব্যক্তিদের জীবনী নিয়ে লেখা ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর গ্রন্থ।
  • ২. তারিখুল ইসলাম: ইসলামি ইতিহাসের এক মহাকাব্যিক দলিল।
  • ৩. মিজানুল ইতিদাল: হাদিস বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের এক অদ্বিতীয় মাপকাঠি।
  • ৪. তাজকিরাতুল হুফফাজ: হাফেজে হাদিসদের জীবনী ও মান নিয়ে লেখা প্রামাণ্য গ্রন্থ।

ইমাম জাহাবি (রহ.) জীবন ও কাজ আজও বিশুদ্ধ জ্ঞান অন্বেষণকারীদের জন্য এক চিরন্তন আলোকবর্তিকা।

