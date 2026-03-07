ইমাম জাহাবি: হাদিস শাস্ত্রের প্রবাদ পুরুষ

ইসলামি ইতিহাস ও হাদিস শাস্ত্রের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রহরী শামসুদ্দিন আজ-জাহাবি (রহ.)। তাঁর কলম থেকে ঝরে পড়েছে বিশুদ্ধ ইলমের ঝরনাধারা। তিনি একাধারে হাফেজে হাদিস, মুহাক্কিক ইতিহাসবেত্তা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষক ও কালজয়ী জীবনীকার। তাঁর প্রখর মেধা ও প্রজ্ঞাদীপ্ত কাজ আজও বিশ্বব্যাপী ইসলামিক স্কলারদের পথ দেখায়।
জন্ম ও শৈশব
৬৭৩ হিজরি সনে সিরিয়ার দামেশকে ইমাম জাহাবি (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই তাঁর শৈশব-কৈশোর অতিবাহিত হয় এবং ইলমের অদম্য স্পৃহা তাঁকে জ্ঞানচর্চায় নিমগ্ন করে। হিজরি ৭৪৮ সনে এই মহান মনীষী দামেশকেই ইন্তেকাল করেন।
নববী ইলমের তৃষ্ণা মেটাতে তিনি কেবল দামেশকেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিনি চষে বেড়িয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত। তাঁর সফরকৃত উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো হলো:
এসব সফরে তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আলেম ও শায়খদের সান্নিধ্য লাভ করেন, যা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘মুজামুশ শুয়ুখিল কাবির’-এ বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।
হাদিস, ইতিহাস ও রিজাল শাস্ত্রের (বর্ণনাকারীদের মান যাচাই) ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক কিংবদন্তি। বিজ্ঞজনদের বক্তব্যেই তাঁর বিশালত্ব ফুটে ওঠে:
ইমাম আজ-জাহাবি (রহ.)-এর প্রতিটি গ্রন্থই যেন একটি জ্ঞানের মহাসাগর। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ হলো:
ইমাম জাহাবি (রহ.) জীবন ও কাজ আজও বিশুদ্ধ জ্ঞান অন্বেষণকারীদের জন্য এক চিরন্তন আলোকবর্তিকা।