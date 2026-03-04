হোম > ইসলাম

ইবনে হাজার আসকালানি: হাদিসশাস্ত্রের অবিসংবাদিত নক্ষত্র

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আন নোমান আরীফী

ইবনে হাজার আসকালানির সমাধি, মিসর, কায়রো। ছবি: উইকিপিডিয়া

ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে যেসব মনীষী তাঁদের মেধা ও গবেষণার মাধ্যমে অমর হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) অন্যতম। তিনি একাধারে শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ইতিহাসবিদ ও আইনবিদ। তাঁর পাণ্ডিত্য ও অবদানের কারণে তাঁকে আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস বা হাদিসশাস্ত্রের সেনাপতি বলা হয়।

শেখ সাদি: বিশ্বসাহিত্যের অমর কবি ও দার্শনিক

জন্ম ও শৈশব

ইমাম ইবনে হাজারের পুরো নাম আবুল ফজল আহমদ ইবনে আলি আল-আসকালানি। তিনি মিসরের কায়রোতে ৭৭৩ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন, কিন্তু তাঁর মেধা ছিল প্রবাদপ্রতিম। বিখ্যাত পণ্ডিত জাকিস আল-খারুবির তত্ত্বাবধানে তিনি অত্যন্ত অল্প বয়সে কোরআন, হাদিস, ফিকহ ও সাহিত্যে অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন।

সহিহ বুখারির শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাগ্রন্থ

ইমাম ইবনে হাজারের সবচেয়ে বড় কীর্তি হলো ‘ফাতহুল বারি’। এটি ইমাম বুখারির সহিহুল বুখারির সবচেয়ে প্রামাণ্য ও গভীরতম ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

  • ঐতিহাসিক গুরুত্ব: গ্রন্থটি সম্পন্ন হওয়ার পর তৎকালীন রাজপ্রাসাদে এক বিশাল সমাপনী উৎসব আয়োজন করা হয়েছিল।
  • মূল্য: সেই যুগে বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা-বাদশাহরা প্রায় ৩০০ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে এর একটি কপি সংগ্রহের জন্য উন্মুখ থাকতেন। হাদিস বিশারদদের মতে, এর আগে বা পরে সহিহ্ বুখারির এত পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা আর রচিত হয়নি।

বিখ্যাত ওস্তাদ ও পাণ্ডিত্য

ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেমদের সান্নিধ্য লাভ করেন।

  • হাদিস ও ফিকহ: ইমাম বুলকিনি ও ইবনুল মুলাক্কিনের কাছে তিনি হাদিসের গূঢ় রহস্য এবং ফিকহের সূক্ষ্ম বিষয়াদি আয়ত্ত করেন।
  • ভাষা ও সাহিত্য: ‘আল-কামুস’ অভিধানের প্রণেতা আল-মাজদি ও আল-গামারির কাছে তিনি ভাষাজ্ঞান এবং সাহিত্যের দীক্ষা নেন। জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি মিসর, সিরিয়া, হিজাজ ও ইয়েমেনের বিভিন্ন প্রান্তে সফর করেছেন, যা ইসলামি ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

অমূল্য রচনাসম্ভার

তিনি প্রায় ১৫০টি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা আজ অবধি মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্য হিসেবে সমাদৃত। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ হলো:

  1. ফাতহুল বারি: সহিহ বুখারির বিশ্ববিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ।
  2. বুলুগুল মারাম: আইনি হাদিসের সংকলন (যা বাংলাদেশেও অত্যন্ত জনপ্রিয়)।
  3. আল-ইসাবাহ: সাহাবিদের জীবনীবিষয়ক আকর গ্রন্থ।
  4. তাহজিবুত তাহজিব: হাদিসের বর্ণনাকারীদের পরিচয় ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের কোষগ্রন্থ।
  5. লিসানুল মিজান: রিজাল শাস্ত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই।
হাসান বসরি (রহ.): সুফিবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ

শিক্ষক হিসেবে ইমাম ইবনে হাজার

তিনি কেবল লেখকই ছিলেন না, বরং ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। কায়রোর বিশ্বখ্যাত জামে আল আজহারসহ অনেক প্রসিদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিনি হাদিস ও ফিকহের পাঠদান করতেন। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত মার্জিত ও গভীর। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রকৃত শিক্ষক কেবল তথ্য দেন না, বরং ছাত্রের মনন ও চরিত্র গঠন করেন। এ কারণেই তাঁকে শিক্ষকদের শিক্ষক বলা হয়।

শাহ জালাল ইয়ামেনি: বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রধানতম প্রাণপুরুষ

মৃত্যু

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) ৮৫২ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জীবন আমাদের শেখায়—কীভাবে কঠোর পরিশ্রম ও একনিষ্ঠতা একজন মানুষকে ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় করে রাখতে পারে। হাদিসশাস্ত্রের শুদ্ধতা রক্ষায় তাঁর অবদান কিয়ামত পর্যন্ত অম্লান থাকবে।

