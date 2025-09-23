সমালোচনার মুখে জিমি কিমেল লাইভ সম্প্রচারে ফেরাচ্ছে ডিজনি

নানা নাটকীয়তার পর আবারও চালু হতে যাচ্ছে জনপ্রিয় মার্কিন কমেডিয়ান জিমি কিমেলের লেট নাইট শো জিমি কিমেল লাইভ। আজ মঙ্গলবার, ডিজনি মালিকানাধীন টিভি চ্যানেল এবিসিতে দেখা যাবে শোটি। গতকাল সোমবার ডিজনি এ ঘোষণা দিয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।
গতকাল ডিজনির দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘সময় উপযোগী নয় এবং অসংবেদনশীল কৌতুক করায় জিমি কিমেল লাইভ বন্ধ করা হয়েছিল। তবে, গত কয়েক দিন ধরে এসব নিয়ে কিমেলের সঙ্গে আমাদের বেশ অর্থবহ আলাপ হয়েছে। এবং আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে শো টি আবার অন-এয়ার করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।’
এর আগে, চার্লি কার্কের হত্যা ইস্যুতে মন্তব্য নিয়ে বিতর্কের জেরে জিমি কিমেল লাইভ বন্ধের ঘোষণা দেয় এবিসি। জিমি কিমেল মন্তব্য করেছিলেন, মাগা (MAGA) আন্দোলন রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছে এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে চার্লি কার্কের হত্যাকারী, টাইলার রবিনসন, তাদের কেউ নয়। কিমেল বলেন, ‘মাগা গ্যাং সেই ছেলেটিকে নিজ দলের কেউ নয় বলে চিত্রায়িত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে এবং রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্য যা দরকার তাই করছে। তবে, তাদের আঙুল তোলার মাঝে, শোকও ছিল।’
এই মন্তব্যকে ‘অসভ্য আচরণ’ বলে অভিহিত করেছিলেন ফেডারেল কমিউনিকেশন কমিশনের (এফসিসি) চেয়ারম্যান ব্রেনডান কার। ডানপন্থী পডকাস্টার বেনি জনসনের পডকাস্টে গতকাল বুধবার এ কথা বলেন তিনি। ওই পডকাস্টে তিনি বলেন, প্রয়োজনে এফসিসি ডিজনিকে জিমেলকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এবিসির সহকারী লাইসেন্স বাতিল করার পথ নিতে পারে।
এ ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বাক্স্বাধীনতা নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। কিমেলের বরখাস্তকে স্বাগত জানান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনকি প্রেসিডেন্টকে নিয়ে নেতিবাচক সংবাদ প্রচার করলে আরও কিছু টিভি নেটওয়ার্কের সম্প্রচার লাইসেন্সও ‘কেড়ে নেওয়া’ হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেন তিনি।
এদিকে, গতকাল সোমবার হোয়াইট হাউসের এক অনুষ্ঠানে কিমেলের পুনর্বহাল প্রসঙ্গে ট্রাম্পকে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করলে কোনো মন্তব্য করেননি ট্রাম্প।