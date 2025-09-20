ইসরায়েলের কাছে ৬.৪ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি করবে ট্রাম্প প্রশাসন

ইসরায়েলের কাছে ৬.৪ বিলিয়ন ডলারের সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্র বিক্রির জন্য কংগ্রেসের অনুমোদন চেয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। এ বিষয়ে অবগত একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, এই বিশাল প্যাকেজে থাকবে অ্যাটাক হেলিকপ্টার ও সেনা বহনকারী যান।
গতকাল শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) কংগ্রেসের অনুমোদন চেয়ে দেওয়া এই প্রস্তাব এমন এক সময়ে এসেছে, যখন ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী গাজা শহরে তাদের অভিযান আরও জোরদার করেছে। হামাসের অবকাঠামোতে বোমা হামলার পাশাপাশি বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা বলছে, তাদের পালানোর কোনো উপায় নেই।
এদিকে, এই খবর এমন এক সময়ে প্রকাশ পেল, যখন বিশ্বনেতারা জাতিসংঘের বার্ষিক সাধারণ পরিষদে যোগ দিতে আগামী সপ্তাহে নিউইয়র্কে জড়ো হবেন। সেখানে গাজা নিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকও অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
প্রস্তাবিত প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে কয়েকটি বড় চুক্তি। এগুলোর মধ্যে একটি হলো ৩.৮ বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে ৩০টি এএইচ-৬৪ অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টার। আরেকটি চুক্তি ১.৯ বিলিয়ন ডলারের, যার আওতায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে দেওয়া হবে ৩ হাজার ২৫০টি পদাতিক অ্যাসল্ট ভেহিকল বা সামরিক যান। এ ছাড়া সাঁজোয়া যান এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য আরও ৭৫৫ মিলিয়ন ডলারের যন্ত্রাংশ বিক্রির প্রক্রিয়া চলছে।
হোয়াইট হাউস এই বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সাড়া দেয়নি।
ইসরায়েলের সামরিক কার্যক্রমের প্রতি রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। তবে এর বিপরীতে ইসরায়েলের গাজা অভিযানের বিষয়ে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিভাজন দেখা যাচ্ছে।
গত বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) মার্কিন সিনেটরদের একটি দল প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ ছাড়া সম্প্রতি সিনেটের অর্ধেকের বেশি ডেমোক্র্যাট সদস্য ইসরায়েলের কাছে আরও অস্ত্র বিক্রির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন।