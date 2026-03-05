হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ইরানের পরবর্তী নেতা নির্বাচন করতে চান ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

ইরানের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচন করতে চান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন, ইরানের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচনে তাঁর ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত।

আল জাজিরা জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম এক্সিওসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা না করে আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির উত্তরসূরি নির্বাচন করতে গিয়ে ইরান মূলত সময় নষ্ট করছে। এ সময় তিনি আরও বলেন, খামেনির দ্বিতীয় ছেলে মোজতাবা খামেনিকে তাঁর বাবার উত্তরসূরি হিসেবে ভাবা হয়। তবে মোজতাবাকে নেতা নির্বাচন করলে তিনি তা মানবেন না।

ইরানজুড়ে সাড়ে ৩ হাজারের বেশি স্থাপনায় হামলা, স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র আক্রান্ত ১৩ দফায়

ট্রাম্প বলেন, ‘খামেনির ছেলে আহামরি কেউ নয়। নেতা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আমাকে সম্পৃক্ত হতে হবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘খামেনির ছেলেকে আমি মানব না। আমি এমন কাউকে চাই যিনি ইরানে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনবেন।’

এ সময় হুঁশিয়ারি দিয়ে ট্রাম্প বলেন, ইরানের নতুন নেতৃত্ব যদি আগের নেতৃত্বের নীতি অনুসরণ করে, তাহলে তিনি তা সহ্য করবেন না। এ ধরনের পদক্ষেপ নিলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন করে সংঘাত বাধবে।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পুতিনের পতন—২০২৬ নিয়ে আর কী বলেছিলেন বাবা ভাঙ্গা
সম্পর্কিত

ইরান যুদ্ধের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের ‘কেয়ামতের ক্ষেপণাস্ত্র’ পরীক্ষা

ইরানের মেয়েদের স্কুলে মর্মান্তিক হামলার তদন্ত করছে যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করার দাবি ইরানের

ইরান যুদ্ধে মার্কিন বাহিনীকে ১০-এ ১৫ দিলেন ট্রাম্প

মার্কিন সীমান্তে ৪ হাজার বছরের পুরোনো ইরানি তলোয়ার জব্দ

ইরানে পাঠাতে সেনাদের ধর্মযুদ্ধের দোহাই দিচ্ছেন মার্কিন কমান্ডাররা

ট্রাম্পের যুদ্ধ ক্ষমতায় লাগাম পরাতে ব্যর্থ মার্কিন কংগ্রেস

ইরান যুদ্ধে চীন-রাশিয়া কোনো ফ্যাক্টর নয়: মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী

ভারত মহাসাগরে ইরানি যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়েছে মার্কিন ডুবোজাহাজ: হেগসেথ

ফুল, গান আর সোনালি কফিনে শায়িত হলেন মাদকসম্রাট ‘এল মেনচো’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা