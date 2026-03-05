ইরানের পরবর্তী নেতা নির্বাচন করতে চান ট্রাম্প

ইরানের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচন করতে চান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন, ইরানের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচনে তাঁর ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত।
আল জাজিরা জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম এক্সিওসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা না করে আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির উত্তরসূরি নির্বাচন করতে গিয়ে ইরান মূলত সময় নষ্ট করছে। এ সময় তিনি আরও বলেন, খামেনির দ্বিতীয় ছেলে মোজতাবা খামেনিকে তাঁর বাবার উত্তরসূরি হিসেবে ভাবা হয়। তবে মোজতাবাকে নেতা নির্বাচন করলে তিনি তা মানবেন না।
ট্রাম্প বলেন, ‘খামেনির ছেলে আহামরি কেউ নয়। নেতা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আমাকে সম্পৃক্ত হতে হবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘খামেনির ছেলেকে আমি মানব না। আমি এমন কাউকে চাই যিনি ইরানে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনবেন।’
এ সময় হুঁশিয়ারি দিয়ে ট্রাম্প বলেন, ইরানের নতুন নেতৃত্ব যদি আগের নেতৃত্বের নীতি অনুসরণ করে, তাহলে তিনি তা সহ্য করবেন না। এ ধরনের পদক্ষেপ নিলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন করে সংঘাত বাধবে।