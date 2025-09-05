টেসলার নতুন প্রস্তাবে বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নিয়ার হতে পারেন ইলন মাস্ক

টেসলার শেয়ারহোল্ডারেরা যদি নতুন একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেন, তবে কোম্পানির প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ক বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নিয়ার হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে পারেন। প্রস্তাবিত প্যাকেজ অনুযায়ী, নির্দিষ্ট আর্থিক লক্ষ্য অর্জিত হলে মাস্ককে দেওয়া হবে অতিরিক্ত ৪২৩.৭ মিলিয়ন টেসলা শেয়ার। বর্তমান বাজারদরে এর মূল্য দাঁড়াবে প্রায় ১৪৩.৫ বিলিয়ন ডলার।
তবে এই শেয়ার হাতে পাওয়ার শর্ত হচ্ছে—আগামী বছরগুলোতে টেসলার বাজারমূল্য নাটকীয়ভাবে বেড়ে ৮.৫ ট্রিলিয়নে পৌঁছাতে হবে। এর ফলে বর্তমানের তুলনায় শেয়ারগুলোর দামও কয়েক গুণ বেড়ে বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হবেন মাস্ক। বর্তমানে টেসলার বাজারমূল্য ১.১ ট্রিলিয়ন ডলার, যা এনভিডিয়ার তুলনায় অনেক কম। বর্তমানে ৪.১৭ ট্রিলিয়ন বাজারমূল্যের এনভিডিয়া বিশ্ববাজারে সবচেয়ে মূল্যবান কোম্পানি।
টেসলার পক্ষ থেকে শেয়ারহোল্ডারদের দেওয়া নথিতে মাস্কের এই পেমেন্ট পরিকল্পনার পাশাপাশি আরেকটি প্রস্তাবও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, টেসলা যেন মাস্কের মালিকানাধীন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রতিষ্ঠান এক্সএআই-এ বিনিয়োগ করে। এক্সএআই সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স (পূর্বে টুইটার) কিনে নিয়েছে। ২০২২ সালে মাস্ক ব্যক্তিগতভাবে ৪৪ বিলিয়ন ডলারে এই মাধ্যমটি অধিগ্রহণ করেছিলেন।
শুক্রবার সিএনএন জানিয়েছে, বর্তমানে মাস্ক টেসলার ৪১০ মিলিয়ন শেয়ারের মালিক, যার বাজারমূল্য ১৩৯ বিলিয়ন ডলার। স্পেসএক্স, এক্সএআই এবং অন্যান্য কোম্পানির শেয়ারের কারণে তিনি ইতিমধ্যেই বিশ্বের শীর্ষ ধনী ব্যক্তি। ব্লুমবার্গের তথ্যমতে তাঁর সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৩৭৮ বিলিয়ন ডলার।
এর আগে ২০১৮ সালে মাস্ককে দেওয়া আরেকটি শেয়ার অপশন প্যাকেজ আদালত অবৈধ ঘোষণা করে বাতিল করেছিলেন। তবু শেয়ারহোল্ডারেরা বারবার তাঁর পক্ষে ভোট দিয়েছেন। সর্বশেষ প্রচেষ্টায় মাস্ক বর্তমানে টেসলার মোট শেয়ারের প্রায় ১৮ শতাংশ নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন।
২০২৪ সালের ডিসেম্বরে টেসলার শেয়ার প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে রেকর্ড উচ্চতায় উঠলেও রাজনৈতিক সম্পর্ক, বিক্ষোভ ও বিক্রি কমে যাওয়ার কারণে পরে শেয়ারের দর পড়ে যায়। বর্তমানে কিছুটা পুনরুদ্ধার হলেও গত ডিসেম্বরের শীর্ষ অবস্থান থেকে এখনো ২৬ শতাংশ নিচে রয়েছে।
তারপরও মাস্ক দাবি করছেন, স্বচালিত গাড়ি ও রোবোট্যাক্সি সেবা ভবিষ্যতে বিপুল মুনাফা বয়ে আনবে। পাশাপাশি তিনি এমন মানবাকৃতির রোবট বাজারে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা গাড়ির ব্যবসাকেও ছাড়িয়ে যাবে। তবে এসব এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। নতুন প্রস্তাবের পর প্রি-মার্কেট ট্রেডিংয়ে টেসলার শেয়ারের দাম অবশ্য সামান্য বেড়েছে।