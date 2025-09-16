ভারতকে বকে দিয়ে ট্রাম্পের উপদেষ্টা বললেন, ‘আলোচনায় আসছে’ দিল্লি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো বলেছেন, ভারত এখন আলোচনার টেবিলে ফিরছে। নয়াদিল্লিতে মার্কিন প্রতিনিধিদল ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরুর ঠিক আগে তিনি এ মন্তব্য করেন।
মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম সিএনবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নাভারো বলেন, ‘ভারত আলোচনায় আসছে। প্রধানমন্ত্রী (নরেন্দ্র) মোদি খুব সৌহার্দ্যপূর্ণ, সুন্দর ও গঠনমূলক একটি টুইট করেছেন। প্রেসিডেন্ট (ডোনাল্ড) ট্রাম্পও এর জবাব দিয়েছেন। এখন দেখা যাক বিষয়টা কোথায় গড়ায়।’
গত সপ্তাহে ট্রাম্প বলেছিলেন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা দূর করতে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছিলেন, ‘আমি শিগগিরই আমার খুব ভালো বন্ধু প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে কথা বলব। আমি নিশ্চিত, আমাদের দুই দেশের জন্যই সফল সমাধান পেতে কোনো অসুবিধা হবে না।’
জবাবে মোদি এক্সে লেখেন, তিনি আশাবাদী যে বাণিজ্য আলোচনা দুই দেশের সীমাহীন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে। মোদি বলেন, ‘ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং স্বাভাবিক অংশীদার। আমাদের টিম দ্রুত এই আলোচনার সফল সমাপ্তির জন্য কাজ করছে। আমিও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলার অপেক্ষায় আছি। দুই দেশের মানুষের উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য আমরা একসঙ্গে কাজ করব।’
নাভারো এর আগে ভারতকে ‘শুল্কের মহারাজা’ বলে উল্লেখ করেন। গতকাল সোমবার তিনি আবারও অভিযোগ করে বলেন, বড় দেশগুলোর মধ্যে ভারতের শুল্কহার সবচেয়ে বেশি। তাঁর ভাষায়, ‘তাদের খুব উচ্চমাত্রার নন-ট্যারিফ প্রতিবন্ধকতাও আছে। আমাদের এটার মোকাবিলা করতে হয়েছে, যেমন অন্য দেশগুলোর ক্ষেত্রেও করতে হচ্ছে।’
এ সময় তিনি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ভারত যে রাশিয়ার তেল কিনছে, তাঁরও সমালোচনা করেন। নাভারো বলেন, ‘ভারতীয় রিফাইনারিগুলো (পরিশোধনাগার) যুদ্ধ শুরু হতেই রাশিয়ার রিফাইনারিগুলোর সঙ্গে যোগসাজশ করেছে। আর এখন তাঁরা দেদার লাভ করছে। এটা পাগলামি।’
নাভারো আরও বলেন, ‘কারণ, তারা আমাদের কাছ থেকে অন্যায্য বাণিজ্যে টাকা কামায়। এতে আমেরিকান শ্রমিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর সেই টাকা দিয়ে তারা রাশিয়ার তেল কেনে। এরপর রাশিয়া সেই অর্থ দিয়ে অস্ত্র কেনে। আর আমাদের করদাতাদের ইউক্রেন রক্ষায় বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয়।’
তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মোদি চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিং ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে এক মঞ্চে বসাতেও অস্বস্তি বোধ করেছেন। সম্প্রতি চীনের তিয়ানজিনে হয়ে যাওয়া সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে সি চিনপিং ও পুতিনের সঙ্গে মোদির সাক্ষাতের বিষয়টি ইঙ্গিত করেন তিনি।
এখন পর্যন্ত ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র পাঁচ দফা আলোচনা করেছে। ষষ্ঠ দফা বৈঠক হওয়ার কথা ছিল ২৫–২৯ আগস্ট। তবে ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করায় তা স্থগিত হয়। এর মধ্যে ২৫ শতাংশ শুল্ক ছিল রাশিয়ার তেল কেনার কারণে।
ভারতের প্রধান আলোচক ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সচিব রাজেশ আগরওয়াল সোমবার বলেন, ‘আমরা আগেও জানিয়েছি—আলোচনা চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান আলোচক আজ রাতে ভারতে পৌঁছাচ্ছেন। আগামীকাল বৈঠকে বসে আমরা চিত্রটা স্পষ্ট করার চেষ্টা করব। এটা ষষ্ঠ দফার আনুষ্ঠানিক আলোচনা নয়। তবে আলোচনার মাধ্যমে দেখা হবে কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি চুক্তি করা যায়।’