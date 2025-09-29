পাকিস্তানের এই মহসিন নাকভি কে, ভারত তাঁর হাত থেকে ট্রফি নিল না কেন

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে মাঠে যতটা লড়াই দেখা গেছে, তারচেয়ে বেশি আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে মাঠের বাইরের অন্যান্য ঘটনা নিয়ে। দুই দেশের ক্রিকেটারদের করমর্দন না করা, সাহিবজাদা ফারহানের একে-৪৭ উদ্যাপন, উইকেট পাওয়ার পর বিমান ধসের মতো করে হারিস রউফের উদ্যাপন—এসব নিয়েই আলোচনা হয়েছে বেশি। তবে গতকাল রোববার দুবাইয়ে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ফাইনালের ঘটনা সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে।
গতকাল রাতে দুবাইয়ে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ২০২৫ এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। শিরোপা জয়ের পর এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রধান মহসিন নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানায় ভারত। এর প্রতিক্রিয়ায় নাকভি ট্রফি নিয়ে চলে গেলে স্টেডিয়ামে দর্শকেরা দুয়ো ও ‘ভারত মাতা কি জয়’ স্লোগান দিতে থাকেন। কিন্তু কে এই মহসিন নাকভি, যাঁকে প্রায়শই ফিল্ড মার্শাল আসিফ মুনির, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে দেখা যায়?
১৯৭৮ সালের ২৮ অক্টোবর লাহোরের পাঞ্জাবি সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মহসিন নাকভি। বহুমুখী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত তিনি। গণমাধ্যম থেকে রাজনীতি, এরপর ক্রিকেটে দ্রুত উত্থান তাঁকে একজন আলোচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।
মহসিন নাকভি লাহোরের ক্রিসেন্ট মডেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। এরপর গভর্নমেন্ট কলেজ ইউনিভার্সিটি (জিসিইউ), লাহোর থেকে পড়াশোনা শেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা নিতে যান। তিনি ওহাইও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় ডিগ্রি অর্জন করেন।
মহসিন নাকভি প্রথম আলোচনায় আসেন পাঞ্জাব প্রদেশের তত্ত্বাবধায়ক মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। তিনি জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত এই দায়িত্বে ছিলেন। এরপর মার্চ ২০২৪ সালে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। একই বছরের এপ্রিলে পাঞ্জাব থেকে সিনেটর নির্বাচিত হন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) নেতা আসিফ আলী জারদারির সঙ্গে।
রাজনীতিতে আসার আগে নাকভি ছিলেন পাকিস্তানের একজন মিডিয়া মোগল। গণমাধ্যম জগতে নাকভির যাত্রা শুরু হয়েছিল মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের সঙ্গে। ৯/১১ হামলার পর তিনি দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে পদোন্নতি পান। যুক্তরাষ্ট্রে সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা অর্জনের পর তিনি পাকিস্তানে ফিরে এসে গণমাধ্যম ব্যবসা শুরু করেন।
নাকভি ২০০৯ সালে ‘সিটি নিউজ নেটওয়ার্ক’ প্রতিষ্ঠা করেন। এটি পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় আঞ্চলিক সম্প্রচার নেটওয়ার্ক। এর আওতায় সিটি ৪২, ২৪ নিউজসহ একাধিক টেলিভিশন চ্যানেল ও একটি পত্রিকা রয়েছে।
মহসিন নাকভি ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিন বছরের জন্য পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পেশাদার ক্রিকেটের কোনো অভিজ্ঞতা না থাকলেও এই গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এরপর ২০২৫ সালের এপ্রিলে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের প্রধান শাম্মি সিলভাকে পরাজিত করে এই পদে আসীন হন নাকভি।
দায়িত্ব নেওয়ার পর নাকভি বলেন, এশিয়ান ক্রিকেটকে বৈশ্বিক পরিসরে আরও শক্তিশালী করা ও মহাদেশজুড়ে খেলাটির প্রসার ঘটানোই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু পিসিবি ও এসিসির প্রধান হিসেবে তাঁর দ্বৈত ভূমিকা বিতর্কিত। বিশেষত ভারতের কাছে। তবে তাঁর অধীনে পিসিবি পাকিস্তানে একাধিক স্টেডিয়ামের সংস্কার করে এবং দেশের নিরাপত্তার কারণে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিকে একটি হাইব্রিড মডেলে আয়োজন করে।
গতকাল এশিয়া কাপ ফাইনালের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভারতীয় ক্রিকেট দল নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এর কারণ, নাকভি একই সঙ্গে পিসিবির প্রধান ও এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রেসিডেন্ট। আবার তিনি পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও। ভারতের শর্ত ছিল, মঞ্চে কোনোভাবেই থাকতে পারবেন না নাকভি। সেটা শুনে পিসিবির প্রধান রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরে তিনি ট্রফি হাতে নিয়ে স্টেডিয়াম ছেড়ে চলে যান। ভারতীয় দল সংযুক্ত আরব আমিরাত ক্রিকেট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান খালিদ আল জারুনির কাছ থেকে ট্রফি নিতে রাজি ছিল। তবে মহসিন নাকভি বলেন, এসিসির প্রধান হিসেবে শুধু তিনিই ট্রফি দিতে পারেন।
চলতি বছরের এপ্রিলে ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের ঘটনায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত হয়। ক্রিকেট মাঠে যে রাষ্ট্রীয় সংঘাতের প্রভাব পড়েছে, সেটা টের পাওয়া গেছে ভারত-পাকিস্তান গ্রুপ পর্ব থেকেই।