নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি জাহাজবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করল পাকিস্তান

জাহাজ থেকে নিক্ষেপণযোগ্য অ্যান্টি-শিপ বা জাহাজবিধ্বংসী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করেছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের নৌবাহিনী স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করে। ক্ষেপণাস্ত্রটি পাকিস্তানের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম দ্য ডনের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার পাকিস্তানের নৌবাহিনী নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি একটি জাহাজ থেকে নিক্ষেপণযোগ্য জাহাজবিধ্বংসী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে বলে জানিয়েছে সশস্ত্র বাহিনীর মিডিয়া উইং। ইন্টার-সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর) জানিয়েছে, এই অস্ত্র ব্যবস্থা সমুদ্র ও স্থল উভয়ই লক্ষ্যবস্তুতে ‘উচ্চ নির্ভুলতার সঙ্গে আঘাত হানার ক্ষমতা’ রাখে।
আইএসপিআর এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘সিস্টেমটি অত্যাধুনিক গাইডেন্স এবং উন্নত ম্যানুভারেবিলিটি ফিচার দিয়ে সজ্জিত।’ বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘ফ্লাইট টেস্টের সময় উপস্থিত ছিলেন নৌপ্রধান অ্যাডমিরাল নাভীদ আশরাফ, জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীরা।’
আইএসপিআর এই সফল পরীক্ষা লঞ্চকে ‘পাকিস্তানের প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় পাকিস্তান নৌবাহিনীর অটল প্রতিশ্রুতির প্রমাণ’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির, জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান জেনারেল শামশাদ মির্জা এবং অন্যান্য সার্ভিস প্রধানেরা পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ইউনিট ও বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।
এ বছর ৩০ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত, নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি ফাতেহ-৪ ক্রুজ নামের ৭৫০ কিলোমিটার পাল্লার একটি ক্ষেপণাস্ত্রের উড্ডয়ন সফলভাবে সম্পন্ন করে। আইএসপিআর জানায়, ‘উন্নত অ্যাভিওনিক্স এবং আধুনিক নেভিগেশনাল উপকরণে সজ্জিত এই অস্ত্র ব্যবস্থা শত্রুর ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা এড়িয়ে চলতে সক্ষম এবং উচ্চ নির্ভুলতার সঙ্গে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে।’