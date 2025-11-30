পাকিস্তানে দূতাবাস বন্ধের ঘোষণা দিল ফিনল্যান্ড

পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও মিয়ানমারে দূতাবাস ‘পরিচালনাগত ও কৌশলগত কারণ’ দেখিয়ে বন্ধ করতে যাচ্ছে ফিনল্যান্ড।
গত শুক্রবার এক বিবৃতিতে ফিনল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলিনা ভালটোনেন বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ২০২৬ সালে ইসলামাবাদ, কাবুল ও ইয়াঙ্গুনে ফিনল্যান্ডের দূতাবাসগুলো বন্ধ করা হবে।
বিবৃতিতে বলা হয়, দূতাবাসগুলো বন্ধের সিদ্ধান্তের কারণ মূলত পরিচালনাগত ও কৌশলগত, যা ওইসব দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং ফিনল্যান্ডের সঙ্গে সীমিত বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতির ডিক্রির মাধ্যমে গৃহীত হয়। এটি ফিনল্যান্ডের বিদেশ ও নিরাপত্তানীতি এবং রপ্তানি প্রচার কার্যক্রমের প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত। লক্ষ্য ফিনল্যান্ডের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত করা।
মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তিনটি দেশের দূতাবাস বন্ধের প্রস্তুতি ‘ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে’ এবং এই মিশনগুলো ২০২৬ সালের মধ্যে বন্ধ করা হবে।
পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম দ্য ডনের প্রতিবেদনে বলা হয়, এই পদক্ষেপ ফিনল্যান্ডের কূটনৈতিক মিশনগুলোর কৌশলগত পর্যালোচনার অংশ হিসেবে এসেছে।
ফিনল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা বিদেশে ফিনল্যান্ডের মিশন নেটওয়ার্ককে পরিকল্পিতভাবে উন্নত করব, যাতে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা যায়।’
পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমাদের পরিচালন পরিবেশ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনগুলো ফিনল্যান্ডকে আরও শক্তিশালী ও প্রতিযোগিতামূলক করতে সাহায্য করবে এবং আমাদের বাইরের সম্পর্কগুলোকে অগ্রাধিকার অনুসারে পরিচালনা করতে সহায়ক হবে।’
এর আগে ২০১২ সালে বাজেট সীমাবদ্ধতার কারণে পাকিস্তানে কার্যক্রম বন্ধ করেছিল ফিনল্যান্ড। ২০২২ সালে মিশনটি পুনরায় চালু করা হয়।
২০২৩ সালে সুইডেনও নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণ দেখিয়ে তাদের ইসলামাবাদ দূতাবাসটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিল।