খামেনির মরদেহ পাওয়া গেছে, ইসরায়েলের শীর্ষ কর্মকর্তার দাবি

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির মরদেহ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন একজন শীর্ষ ইসরায়েলি কর্মকর্তা।
ওই ইসরায়েলি কর্মকর্তা ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, শনিবার(২৮ ফেব্রুয়ারি) ইসরায়েলি-মার্কিন যৌথ হামলায় খামেনি নিহত হয়েছেন এবং তার দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
এই দাবির বিরুদ্ধে ইরানের সরকারের কেউ এখনো পর্যন্ত কোনো নিশ্চিত ঘোষণা দিতে পারেনি। তবে এই দাবি ওঠার আগে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি এনবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানান, তাঁর জানামতে খামেনি এবং ইরানের অন্যান্য শীর্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মকর্তারা এখনো জীবিত আছেন।