সুমুদ ফ্লোটিলাকে পথ পরিবর্তনের হুঁশিয়ারি ইসরায়েলের, হামলা হবেনা বললেন ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

গাজামুখী সুমুদ ফ্লোটিলা নৌবহরকে ‘প্ররোচনামূলক উদ্যোগ’ আখ্যা দিয়েছে ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তাদের দাবি, এই নৌবহর মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার কোনো মিশন নয়, বরং কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্ররোচনার উদ্দেশ্যে পরিচালিত।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে ইসরায়েলি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়ে, ‘হামাস–সুমুদ’ নৌবহরের একমাত্র উদ্দেশ্য উত্তেজনা সৃষ্টি করা। গাজায় সহায়তা পাঠাতে শান্তিপূর্ণ উপায় ইতিমধ্যে ইসরায়েলসহ ইতালি ও গ্রিস প্রস্তাব করেছে।

ইসরায়েলি নৌবাহিনী নৌবহরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের পথ পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছে বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। ইসরায়েলের দাবি, নৌবহরটি একটি সক্রিয় যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এবং একটি ‘বৈধ নৌ অবরোধ’ ভঙ্গ করছিল।

এদিকে গাজাগামী নৌবহরে থাকা কর্মীদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি সেনারা সহিংসতা চালাবে না বলে জানিয়েছেন ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনিও তায়ানি। ইতালির টেলিভিশন সম্প্রচারক রাই–কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তায়ানি জানান, তিনি এ বিষয়ে ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিদিওন সাআরের সঙ্গে কথা বলেছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনিও তায়ানি বলেন, ‘বোর্ডিংয়ের পরিকল্পনা ছিল। আমরা বিষয়টি নিয়ে সাআরের সঙ্গে কথা বলেছি, যাতে তেলআবিবের সশস্ত্র বাহিনী কোনো ধরনের সহিংস পদক্ষেপ না নেয়। এ বিষয়ে আমাকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘ইতালির দূতাবাস ও কনস্যুলেটকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন আটক যাত্রীদের সহায়তা করা হয়। আমাদের ধারণা, ইতালীয়দের আশদোদে নেওয়া হবে এবং পরে বহিষ্কার করা হবে।’

