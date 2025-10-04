ট্রাম্প ‘বোমা হামলা বন্ধ করো’ বলার পরও গাজায় ২০ জনকে হত্যা করল ইসরায়েল

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনায় সাড়া দিয়েছে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস। হামাস গাজা উপত্যকার প্রশাসন ফিলিস্তিনি টেকনোক্র্যাটদের হাতে তুলে দিতে ও আটক সব বন্দীকে মুক্তি দিতে সম্মতি জানিয়েছে।
হামাসের বিবৃতির পরপরই এক ভিডিও ভাষণে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন হামাস ‘স্থায়ী শান্তির’ জন্য প্রস্তুত। একই সঙ্গে তিনি ‘অবিলম্বে গাজায় বোমাবর্ষণ বন্ধ করার’ জন্য ইসরায়েলের সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।
ট্রাম্পের আহ্বানের পর ইসরায়েলি সেনাপ্রধান ইয়াল জামির দেশটির সশস্ত্র বাহিনীকে অভিযান বন্ধ করার নির্দেশ দেন। তবে ইসরায়েল গাজায় বোমা হামলা অব্যাহত রেখেছে। আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ শনিবার স্থানীয় সময় ভোর থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ২০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।
দুই বছর ধরে চলা গাজা যুদ্ধের অবসানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনার মূল কিছু শর্ত মেনে নিতে রাজি হয়েছে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ট্রাম্প হামাসকে তাঁর ২০ দফা পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য আগামীকাল রোববার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিলেন। অন্যথায় ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে—এমন হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন। জবাবে হামাস গতকাল শুক্রবার তাদের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়।
হামাসের জবাবে ট্রাম্প আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, হামাস ‘স্থায়ী শান্তির জন্য প্রস্তুত’। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যালে সরাসরি নেতানিয়াহু সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টি করে লেখেন, ‘ইসরায়েলকে অবিলম্বে গাজায় বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে হবে, যাতে আমরা জিম্মিদের নিরাপদে এবং দ্রুত বের করে আনতে পারি!’ প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, এই উদ্যোগ কেবল গাজা নিয়ে নয়, বরং ‘মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘকাল ধরে প্রত্যাশিত শান্তি প্রতিষ্ঠার’ বিষয়। তবে হামাসের নিরস্ত্রীকরণ এবং ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার-সংক্রান্ত প্রধান জটিলতাগুলো এখনো অমীমাংসিত রয়ে গেছে।
২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ৬৭ হাজার ৭৪ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন প্রায় ১ লাখ ৬৯ হাজার ৪৩০ জন। ধারণা করা হচ্ছে, আরও হাজার হাজার মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে। অন্যদিকে, ২০২৩ সালের অক্টোবরের ওই হামলায় ইসরায়েলে মোট ১ হাজার ১৩৯ জন নিহত হন এবং ২০০ জনকে জিম্মি করে হামাস।