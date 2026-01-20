হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

সিরিয়ায় যুদ্ধবিরতির চুক্তি গেল ভেস্তে, সংঘাত তীব্রতর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ফাইল ছবি

সিরিয়া সরকার ও কুর্দি পরিচালিত সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেসের (এসডিএফ) মধ্যে আবার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েক দিন আগেই তাদের মধ্যে যুদ্ধবিরতির চুক্তি হয়েছিল, সেটি ফের ভেস্তে গেল। এই চুক্তির আওতায় ফোরাত নদীর পশ্চিমাঞ্চল থেকে এসডিএফ বাহিনী সরিয়ে নেওয়ার কথা ছিল।

দামেস্কে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা ও এসডিএফ নেতা মাজলুম আবদির আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। সেটিও থমকে গেছে। তাই আবদি আবার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ফিরে গেছেন।

আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, আল শাদ্দাদি কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া আইএসআইএলের বন্দীদের ঘিরে বিতর্ক ও দোষারোপ চলছে। এদিকে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, পালিয়ে যাওয়া ২০০ বন্দীর মধ্য থেকে ১৩০ জনকে ফের আটক করা হয়েছে।

আইএসআইএলের যোদ্ধাদের কারাগার থেকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য এসডিএফকে দায়ী করেছে মন্ত্রণালয়। দেশটির সেনাবাহিনী বলছে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কারাগারটি এড়িয়ে গেছে। কারণ, চুক্তি অনুযায়ী এটি হস্তান্তর করার কথা রয়েছে।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা