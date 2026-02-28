বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল শিরাজ

তেহরান ও সংলগ্ন শহরগুলোর পর এবার যুদ্ধের লেলিহান শিখা পৌঁছেছে দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের ঐতিহাসিক শহর শিরাজে। ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা ফার্স নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, আজ শনিবার বিকেলে শিরাজ শহরের উপকণ্ঠে বেশ কয়েকটি শক্তিশালী বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।
প্রাথমিক প্রতিবেদনে জানা গেছে, ইসরায়েলি ও মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলো শিরাজের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনা এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা লক্ষ্য করে এই হামলা চালিয়েছে। বিস্ফোরণের পরপরই শহরজুড়ে সাইরেন বেজে ওঠে এবং ইরানি আকাশ প্রতিরক্ষা ইউনিটগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দারা আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী এবং প্রতিহত করা ক্ষেপণাস্ত্রের আলোর ঝলকানি দেখার কথা জানিয়েছেন।
শিরাজ শহরটি ইরানের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অঞ্চলগুলোর একটি, যেখানে বেশ কিছু সামরিক ঘাঁটি এবং শিল্প কেন্দ্র রয়েছে। তবে এই হামলায় এখন পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বা হতাহতের খবর রাষ্ট্রীয়ভাবে নিশ্চিত করা হয়নি।
আইআরজিসির একটি সূত্র জানিয়েছে, শত্রুপক্ষ এই অঞ্চলে তাদের সামরিক অবস্থানগুলো দুর্বল করার চেষ্টা করছে, তবে তারা প্রতিটি আক্রমণের কড়া জবাব দিচ্ছে।