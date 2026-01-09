☰
হোম
>
বিশ্ব
>
মধ্যপ্রাচ্য
ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটে ইরান, বিক্ষোভকারীরা ট্রাম্পতুষ্টি করছে বললেন খামেনি
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
প্রকাশ: ০৯ জানুয়ারি ২০২৬, ২০: ০৯
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি। ছবি: সংগৃহীত
সম্পর্কিত
খামেনির ছবিতে আগুন দিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছেন ইরানি নারীরা—নেপথ্যে কী?
বিক্ষোভে উত্তাল ইরান, নির্বাসিত রেজা পাহলভিকে সাক্ষাৎ দেবেন না ট্রাম্প
বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ায় বৈধতার সংকটে ইরানের শাসকগোষ্ঠী
ইরানজুড়ে ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট
যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও গাজায় এক দিনে আরও ১৪ জনকে হত্যা করেছে ইসরায়েল
ইরানে যাচ্ছে রাশিয়ার কার্গো বিমান—ব্রিটিশ এমপির দাবি ঘিরে জল্পনা
ইরান বিক্ষোভের কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠল ইলম
সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে
পালিয়ে গেছেন ইয়েমেনের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা, সৌদিতে সংলাপে গিয়ে উধাও তাঁর গোষ্ঠীর নেতারা
পাল্টা জবাব নয়, ইসরায়েলের হামলার আগেই আঘাত হানবে ইরান
স্বত্ব: ©️
আজকের পত্রিকা
হোম
ইপেপার
জাতীয়
রাজনীতি
অপরাধ
ফ্যাক্টচেক
খেলা
ওয়েব স্টোরি
বিনোদন
বিশ্ব
অর্থনীতি
স্বাস্থ্য
শিক্ষা
প্রযুক্তি
সারা দেশ
জীবনধারা
মতামত
বিশ্লেষণ
ছবি
ভিডিও
শিল্প-সাহিত্য
ছাপা সংস্করণ
চাকরি
বিশেষ সংখ্যা
পরিবেশ
বিজ্ঞান
সাক্ষাৎকার
নারী
ল–র–ব–য–হ
পথের কথা
ইসলাম
আড্ডা
গোলটেবিল
ম্যাগাজিন
পাঠকবন্ধু