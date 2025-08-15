দিল্লিতে হুমায়ুনের সমাধিসৌধের গম্বুজধস, অনেকের চাপা পড়ার আশঙ্কা

ভারতের রাজধানী দিল্লির ঐতিহাসিক হুমায়ুনের সমাধিসৌধ চত্বরে একটি গম্বুজ ধসে পড়েছে। এ ঘটনায় ধ্বংসস্তূপের নিচে অনেকের চাপা পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি ও দ্য হিন্দুর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে এ দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়। দুর্ঘটনার পরপরই দিল্লি ফায়ার সার্ভিস ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। আটকা পড়াদের উদ্ধারের জন্য পুরোদমে কাজ চলছে।
হঠাৎ এ ধসের কারণ এখনো জানা যায়নি, তবে এর কারণ অনুসন্ধানে একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করা হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে পরিচিত হুমায়ুনের সমাধিসৌধ মুঘল স্থাপত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। ভ্রমণপিপাসু পর্যটকদের কাছেও এটি একটি জনপ্রিয় স্থান।