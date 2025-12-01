খালেদা জিয়ায় অসুস্থতায় উদ্বিগ্ন মোদি, দিতে চাইলেন যে কোনো ধরনের সহযোগিতা

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার অবনতিশীল শারীরিক অবস্থায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার (১ ডিসেম্বর) তিনি জানিয়েছেন, খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য ভারতের পক্ষ থেকে যে কোনো ধরনের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত নয়া দিল্লি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে মোদি লিখেছেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতার খবর শুনে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি বহু বছর ধরে বাংলাদেশের জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর দ্রুত আরোগ্যের জন্য আন্তরিক প্রার্থনা ও শুভকামনা রইল। ভারত প্রয়োজন হলে যে কোনো ধরনের সহায়তা দিতে প্রস্তুত।’
এর কয়েক ঘণ্টা আগে বিএনপির শীর্ষ নেতারা জানান, ৮০ বছর বয়সী খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। তাঁকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভেন্টিলেশনে নেওয়া হয়েছে। গত ২৩ নভেম্বর বুকে ইনফেকশন ও জটিল শারীরিক অবস্থার কারণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। হৃদ্যন্ত্র ও ফুসফুস—উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যা বাড়তে থাকায় চার দিন পর তাঁকে করোনারি কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়।
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নিশ্চিত করেছেন, খালেদা জিয়া এখনো সংকটাপন্ন অবস্থায় চিকিৎসাধীন। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি দল তাঁর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন। ফখরুল বলেন, ‘তিনি অত্যন্ত অসুস্থ। দেশবাসী তাঁর জন্য দোয়া করছে। ডাক্তারেরাও সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন।’
খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে লিভার, কিডনি, ডায়াবেটিস, আর্থরাইটিস এবং চক্ষু-সংক্রান্ত নানা সমস্যা ভুগছিলেন। চলতি বছরই তিনি লন্ডনে চার মাস চিকিৎসা নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন।