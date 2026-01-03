মোস্তাফিজুরকে দলে নেওয়ায় শাহরুখ খানের ক্ষমা চাওয়া উচিত: সর্বভারতীয় ইমাম সংগঠনের সভাপতি

আইপিএল ২০২৬ মৌসুমের জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) বাংলাদেশি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে দলে নেওয়ায় ভারতে বিতর্ক তুঙ্গে। শিব সেনার পর অল ইন্ডিয়া ইমাম অর্গানাইজেশনের প্রধান ইমাম উমর আহমেদ ইলিয়াসি এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, কেকেআর মালিক শাহরুখ খানকে এই জন্য জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।
নিলামে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স ৯ দশমিক ২০ কোটি রুপিতে বাংলাদেশি বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে দলে নিয়েছে। তবে নিলাম পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর ক্রমবর্ধমান সহিংসতার কথা বলে মোস্তাফিজুরকে দলে রাখা নিয়ে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মহলে আপত্তির ঝড় উঠেছে।
ইমাম উমর আহমেদ ইলিয়াসি সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হওয়া অত্যাচারের খবর কি শাহরুখের কাছে নেই? তা সত্ত্বেও বাংলাদেশি খেলোয়াড় কেনা অত্যন্ত দুঃখজনক। শাহরুখের উচিত এই ঘটনার নিন্দা জানানো এবং অবিলম্বে মোস্তাফিজুরকে দল থেকে বাদ দেওয়া।’
একই সুর শোনা গেছে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতেও। শিবসেনা নেতা সঞ্জয় নিরুপম শাহরুখ খানকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, দেশের মানুষের ক্ষোভের লক্ষ্যবস্তু হওয়ার আগেই যেন কেকেআর থেকে বাংলাদেশি খেলোয়াড়কে সরিয়ে দেওয়া হয়। শিবসেনা (ইউবিটি) মুখপাত্র আনন্দ দুবে যোগ করেছেন, ‘বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের ভারতের মাটিতে আইপিএল খেলতে দেওয়া উচিত নয়। শাহরুখ যদি এই দাবি না মানেন, তবে প্রমাণিত হবে তিনি দেশবাসীর আবেগ বোঝেন না।’
এদিকে এরই মধ্যে মোস্তাফিজকে দল থেকে বাদ দেওয়ার জন্য কলকাতাকে নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সংস্থাটির সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।