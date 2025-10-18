২৭ মাস বেতন নেই, কর্ণাটকে সরকারি দপ্তরের সামনে ‘আত্মহত্যা’ কর্মচারীর

ভারতের কর্ণাটকের চামরাজনগর জেলায় পঞ্চায়েত অফিসের সামনে চিকুসা নায়াকা নামের একজন পানি সরবরাহ কর্মী ‘আত্মহত্যা’ করেছেন। ২৭ মাস ধরে বেতন পাচ্ছিলেন না তিনি। বেতন চাইতে গেলে স্থানীয় কর্মকর্তারা তাঁকে মানসিকভাবে হয়রানি করেন। এসব অভিযোগ তুলে ওই কর্মী ‘আত্মহত্যা’ করেছেন বলে জানিয়েছে এনডিটিভি।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদনে বলা হয়, চামরাজনগর জেলার হোঙ্গানুরু গ্রামে ২০১৬ সাল থেকে ওয়াটারম্যান বা পানি সরবরাহ কর্মী হিসেবে কাজ করছিলেন চিকুসা।
সুইসাইড নোটে তিনি লিখেছেন, গত ২৭ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের জন্য বারবার অনুরোধ করলেও কোনো সাড়া মেলেনি। এমনকি অসুস্থতার কারণে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার পরও কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।
সুইসাইড নোটে তিনি লেখেন, ‘২০১৬ সাল থেকে পানি সরবরাহ কর্মী হিসেবে কাজ করছি। পঞ্চায়েত উন্নয়ন কর্মকর্তা (পিডিও) ও গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি—দুজনকেই আমার ২৭ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের অনুরোধ জানিয়েছি। কিন্তু তাঁরা কোনো গুরুত্ব দেননি। এমনকি জেলা পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) কাছেও গিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুই হয়নি।’
‘আত্মহত্যার’ আগে রেখে যাওয়া চিঠিতে চিকুসা আরও অভিযোগ করেন, পিডিও রামে গৌড়া ও গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতির স্বামী মোহনকুমার তাঁকে ক্রমাগত মানসিকভাবে হয়রানি করতেন।
চিকুসা লেখেন, ‘আমি ছুটি চাইলে তাঁরা বলতেন, আগে নিজের বিকল্প কাউকে খুঁজে নিয়ে আসো। তাঁরা সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আমাকে অফিসে থাকতে বাধ্য করতেন। পিডিও ও মোহনকুমারের নির্যাতনের কারণেই আমি জীবন শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
সুইসাইড নোটে প্রশাসনের কাছে এই দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানান তিনি।
চিকুসার ‘আত্মহত্যার’ ঘটনার পর পিডিও, গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি ও তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে তফসিলি জাতি অত্যাচার প্রতিরোধ আইনে মামলা করে পুলিশ।
এই ঘটনার পর দায়িত্বে অবহেলা ও সরকারি নিয়মভঙ্গের অভিযোগে পিডিও রামে গৌড়াকে সাময়িক বরখাস্ত করেন জেলা পঞ্চায়েতের সিইও।
এদিকে এই ঘটনায় কংগ্রেস নেতা ও কর্ণাটক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার কড়া সমালাচনা করেছে বিজেপি।