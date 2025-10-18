হোম > বিশ্ব > ভারত

ভারতের পার্লামেন্টের পাশে এমপিদের অ্যাপার্টমেন্টে অগ্নিকাণ্ড

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

ভারতের পার্লামেন্ট ভবন থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে অবস্থিত একটি অ্যাপার্টমেন্টে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। দিল্লির বিডি মার্গে অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র নামের এই অ্যাপার্টমেন্টটি সংসদ সদস্যদের জন্য বরাদ্দ সরকারি বাসভবনগুলোর মধ্যে অন্যতম।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ শনিবার স্থানীয় সময় দুপুরের দিকে ভবনটির ওপরের তলায় আগুন লাগে। এতে ভবনটির বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ফায়ার সার্ভিসের একাধিক কর্মী দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তবে আগুন লাগার কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

এ ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদ সদস্য সাকেত গোখলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা পৌঁছাতে অনেক দেরি করেছেন। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, ‘দিল্লির বিডি মার্গের ব্রহ্মপুত্র অ্যাপার্টমেন্টে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এখানে সবাই রাজ্যসভার সাংসদ। ভবনটি পার্লামেন্ট থেকে ২০০ মিটার দূরে। ৩০ মিনিট ধরে কোনো ফায়ার ব্রিগেড নেই। আগুন এখনো জ্বলছে এবং বাড়ছে। বারবার ফোন করা সত্ত্বেও দমকল বাহিনীর খবর নেই। দিল্লি সরকারের লজ্জা হওয়া উচিত।’

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২০ সালে এই ভবনটি উদ্বোধন করেছিলেন। এখানে লোকসভা ও রাজ্যসভার বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্য বসবাস করেন।

